Кристал Пэлас

Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Кальяри» потерпел поражение от «Милана» со счетом 0:2. На 47-й минуте Рафаэл Леау зацепился за мяч в чужой штрафной после заброса от Кастильехо и пробил с разворота.