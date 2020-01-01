Кристал Пэлас

«Аль-Садд» выступил с официальным заявлением о будущем Хави в связи со слухами о «Барселоне»

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Хави может возглавить «Барселону».