Сборная России по хоккею заняла второе место на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла своих соперников из Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала, российского этапа Евротура. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 15 декабря.