«Такие матчи запоминаются на всю жизнь». Россия снова обыграла финнов на «Газпром Арене»

Проводить в декабре по два хоккейных матча на футбольной «Газпром Арене» становится уже традицией. Год назад это казалось чем-то невероятным, и эмоции от того были особенно яркими.