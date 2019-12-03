НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

ВАДА не может перепроверить пробы 145 спортсменов из РФ из-за изменения данных

Всемирное антидопинговое агентство считает, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, которых ранее заподозрили в использовании запрещённых препаратов, сообщает SportsIntegrityInitiative.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
Завершён
Чемпионат Англии
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
Завершён
Чемпионат Франции
Бордо
6 : 0
Ним Олимпик
Завершён
Чемпионат Франции
Брест
5 : 0
Страсбур
Завершён
Еще 2
Кубок Италии
1/16 Финала
Кремонезе
1 : 0
Эмполи
Завершён
Кубок Италии
1/16 Финала
Дженоа
3 : 2
Асколи
Завершён
Еще 1
Кубок Турции
1/16 Финала
Карагюмрюк
1 : 2
Гезтепе
Завершён
Кубок Турции
1/16 Финала
Eни Малатьяспор
3 : 1
Кечиоренгюджю
Завершён
Еще 3
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
Яндекс.Эфир