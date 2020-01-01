Русский вратарь «Рейнджерс» победил в первом матче в НХЛ. В этом сезоне в лиге дебютировало уже 11 россиян
Игорь Шестеркин помог обыграть «Колорадо». НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Колорадо» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) Голы: Комфер — 6 (Жирар, Бураковски), 4:44 — 0:1. Маккиннон — 26, 6:34 — 0:2. Крайдер — 13 (бол., Стром, Дианджело), 8:57 — 1:2. Зибанежад — 17 (Дианджело, Фаст), 15:23 — 2:2. Шей — 6 (Фокс, Панарин), 28:05 — 3:2. Комфер — 7 (Бураковски, Ничушкин), 31:32 — 3:3. Стром — 12 (Фаст, Панарин), 33:39 — 4:3. Панарин — 23 (п.в., Зибанежад, Фаст), 59:32 — 5:3. Вратари: Шестеркин — Грубауэр (57:42 — 58:55, 59:08 — 59:32).