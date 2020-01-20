Я никому не интересна, поскольку всегда говорю правду: Резцова о проблемах сборной России по биатлону

Тренеры сборной России по биатлону связывают неудачные результаты подопечных со сторонними проблемами, но на деле в подготовке команды к сезону были допущены ошибки.