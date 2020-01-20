ЦСКА предложит 6 млн евро за словацкого нападающего

Нападающий сборной Словакии и клуба «Жилина» Роберт Боженик все ещё может перейти в московский ЦСКА. Россияне готовы предложить за переход футболиста 6 млн евро. Об этом сообщает издание «Bild».