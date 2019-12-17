Экс-президент «Локомотива» высказался о новом контракте Дзюбы с «Зенитом»

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о том, что нападающий Артем Дзюба может подписать новый контракт с петербургским "Зенитом", передает "Спорт день за днем".