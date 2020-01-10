Видеообзор: Ибрагимович забивает, «Милан» обыгрывает в гостях «Кальяри»

Вашему вниманию видеообзор матча серии А, в котором «Милан» одержал выездную победу над «Кальяри», а Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Италию.