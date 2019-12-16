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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Завершён
Чемпионат Италии
Кальяри
1 : 1
Лацио
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Турции
Трабзонспор
1 : 2
Денизлиспор
Завершён
Чемпионат Турции
Истанбул
1 : 1
Коньяспор
Завершён
Кубок Англии
1/64 Финала
Бостон Юнайтед
1 : 2
Рочдейл
Завершён
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