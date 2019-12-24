Федор Емельяненко: «Брат для меня мертв»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко рассказал о взаимоотношениях с младшим братом Александром Емельяненко. «Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв.