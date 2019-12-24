Жена Михаэля Шумахера прервала молчание и обратилась к поклонникам автогонщика

Долгие годы семья Михаэля Шумахера скрывает от публики, как себя чувствует спортсмен после серьезной травмы на горнолыжном курорте. Однако недавно супруга гонщика вышла на связь с его поклонниками.