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Медведева повредила конек перед стартом на чемпионате России

Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке в преддверии старта чемпионата России по фигурному катанию. Турнир сегодня стартовал в Красноярске.
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02:47:15
Вегас — Колорадо
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02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
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02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
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02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
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02:39:15
Оттава — Баффало
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02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
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02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:47:35
Бостон — Вашингтон
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02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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В Москве прошла премьера мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

В Москве олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала в новом амплуа в праздничном шоу Татьяны Навки. Премьера мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». собрала тысячи зрителей.