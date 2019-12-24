«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» и вышел на седьмое место в таблице

В матче 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» – 4:1. Дублем в составе манкунианцев отметился нападающий Антони Марсьяль. Еще по голу забили Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.