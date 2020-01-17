«Интер» объявил о подписании Эшли Янга

Пресс-служба миланского "Интера" на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга."Нерадузрри" согласовали с 34-летним игроком контракт до 30 июня 2020 года с опцией продления еще на один сезон.🚨 | ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore dell'Inter! ✍️⚫️🔵👉 https://t.co/gS37sSIvlM#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/SUARAutGNn— Inter (@Inter) 17 января 2020 г.Ранее о переходе Янга в "Интер" порассуждал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.