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Александр Медведев: «Советовались с Аршавиным по кандидатуре Исламхана»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что советовался с Андреем Аршавиным по кандидатуре возможного новичка Бауыржана Исламхана, который отправился с командой на сбор в Катар.

«Интер» объявил о подписании Эшли Янга

Пресс-служба миланского "Интера" на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга."Нерадузрри" согласовали с 34-летним игроком контракт до 30 июня 2020 года с опцией продления еще на один сезон.🚨 | ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore dell'Inter! ✍️⚫️🔵👉 https://t.co/gS37sSIvlM#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/SUARAutGNn— Inter (@Inter) 17 января 2020 г.Ранее о переходе Янга в "Интер" порассуждал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.
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02:29:20
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02:44:20
Торонто — Калгари
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02:37:10
Коламбус — Каролина
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02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
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02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
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02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
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02:45:32
Колорадо — Даллас
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02:41:56
Виннипег — Ванкувер
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02:32:28
Оттава — Чикаго
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02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
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02:32:33
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