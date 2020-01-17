Президент UFC: Макгрегор получит бой с Хабибом, если победит Серроне

Президент UFC Дана Уайт заявил, что если Конор Макгрегор победит Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, то он получит шанс на реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет MMA Fighting.