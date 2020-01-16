Соболев интересен клубу АПЛ

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Англии. На 22-летнего нападающего претендуют ЦСКА и «Динамо», однако предметный интерес к нему также проявляет клуб АПЛ.