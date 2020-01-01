Большинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 команд

На прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.