The Sun: На вечеринку игроков «Ман Сити» без жен прилетели 22 модели из Милана

Как утверждает британский таблоид The Sun, футболисты «Манчестер Сити» развлеклись после победы над «Астон Виллой» со счетом 6:1. По информации источника, на вечеринке, устроенной игроками, не было их жен, зато присутствовали 22 модели.