Лунин выйдет в стартовом составе Овьедо на матч с Альмерией

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин, который на неделе перешел в «Овьедо» на правах аренды, выйдет в стартовом составе своей новой команды на матч 23-го тура Сегунды против «Алмерии».