НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСтало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в «Атлетико»МОК ответил на решение РУСАДА не соглашаться с вердиктом ВАДАСупруга Шумахера выступила с неожиданным заявлениемОвечкин вручил подарок президенту США Трампу на совместном ужине в его резиденции: фото«Реальный спорт». Последний ИмператорСтало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в «Атлетико»Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к уходу из команды и переезду в Мадрид. В услугах уругвайского футболиста заинтересован «Атлетико».рекламаВладимир Путин вышел на каток на Красной площадиГлава государства традиционно вышел на лед под 11 номером. Президент России Владимир Путин принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который проходит на катке на Красной площади.Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в историиХоккеисты московского «Динамо» одолели ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает «МИР 24». Спортсмены одержали 2000-ю победу в истории клуба.Чемпионат России по фигурному катанию: Трусова откроет короткую программу, Медведева выступит последнейЧемпионат России пройдет с 26 по 28 декабря в Красноярске. По итогам жеребьевки участники распределились следующим образом. Мужчины, стартовые номера:Кубок России. «Ижевская винтовка». Кайшева, Воронина, Сливко, Виролайнен пробегут индивидуальную гонку26 декабря на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске пройдет женская индивидуальная гонка. Лучшие биатлонисты по итогам «Ижевской винтовки» отберутся на январские этапы Кубка IBU.Кононов рассказал об отношениях с фанатами «Спартака»Бывший наставник «Спартака» Олег Кононов рассказал об отношениях с фанатами «красно-белых». «Я никогда не сталкивался с проблемами с болельщиками в других клубах.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаМарченко оценил группу сборной России на молодежном ЧМ19-летний нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко, выступающий в Континентальной хоккейной лиге за санкт-петербургский СКА, поделился своими ожиданиями от стартующего 26 декабря в Чехии молодежного чемпионата мира по хоккею.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Александр Шлеменко: «У Кадырова достаточно шансов победить Емельяненко»Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказал прогноз на возможный поединок между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом ММА Александром Емельяненко.реклама