НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«МЮ» не планирует увольнять СульшераИлья Авербух: Российские фигуристы традиционно являются фаворитами чемпионата ЕвропыБорис Ротенберг: Саша Кокорин об аренде в «Сочи» знал заранее, общались с ним напрямуюВАДА временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораториюХасиев об аресте Емельяненко: это неотъемлемая часть его подготовки«МЮ» не планирует увольнять СульшераРуководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему поддерживает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.реклама«Зенит» принял решение продлить контракт с СемакомДействующих чемпионов России продолжит тренировать Сергей Семак. Об этом сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.Карен Хачанов с большим трудом пробился в третий круг Australian OpenТяжело, в отличие от двух других наших теннисистов, входил в турнир Карен Хачанов.Доменико Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом»Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что уход из команды полузащитника Солтмурада Бакаева стал для него неожиданностью — Бакаев-младший был в моих планах.Горячкина уступила в девятой партии за звание чемпионки мира по шахматамАлександра Горячкина проиграла девятую партию матча за звание чемпионки мира по шахматам китаянке Цзюй Вэньцзюй.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ЛиверпульНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаМирандес— : —СельтаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаЭбро— : —ЛеганесНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано— : —БетисНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса— : —АтлетикоНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаБадахос— : —ЭйбарНачало в 15:00Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор— : —ТрабзонспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаВЭБ начал поиск инвесторов на ЦСКАПервый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал, что обмен организацией кредита ЦСКА на 75% клуба позволит распустить резервы на 14 млрд рублей и увеличит шансы найти покупателя на клуб без долгов.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир «Ростов» заявил Павла Мамаева«Ростов» официально дозаявил полузащитника Павла Мамаева на вторую половину сезона-2019/20. Мамаев стал первым дозаявленным футболистом в 2020 году.рекламаМакгрегор поднялся на две позиции в рейтинге лучших бойцов UFCАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поставил под сомнение честность боя Конора Макгрегора против Дональда Серроне.