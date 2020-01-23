Доменико Тедеско: «Уход Солтмурада Бакаева стал для меня большим сюрпризом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что уход из команды полузащитника Солтмурада Бакаева стал для него неожиданностью — Бакаев-младший был в моих планах.