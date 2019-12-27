У Головина новый тренер-гик: заменял Луиса Энрике в сборной Испании, тренирует с 14 лет и издает с женой книги про тактику

От редакции: впервые текст был опубликован в июне. «Монако» уволил Леонарду Жардима и назначил главным тренером 42-летнего испанца Роберта Морено (контракт до 2022 года).