НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Эвертон» выиграл второй матч подряд при АнчелоттиМедведева объяснила, почему снялась с чемпионата РоссииСборная Италии по биатлону выиграла масс-старт на Рождественской гонкеТутберидзе увела Щербакову, Косторную и Трусову с пресс-конференции для общей фотографииЗамула: канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью«Эвертон» выиграл второй матч подряд при Анчелотти«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:1. Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.рекламаПоявилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — КанадаОпубликовано видео всех голов сборной России, забитых в ворота канадской команды, в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею.У Головина новый тренер-гик: заменял Луиса Энрике в сборной Испании, тренирует с 14 лет и издает с женой книги про тактикуОт редакции: впервые текст был опубликован в июне. «Монако» уволил Леонарду Жардима и назначил главным тренером 42-летнего испанца Роберта Морено (контракт до 2022 года).Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекордаАнна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.Вяльбе: Устюгов выиграл масс-старт «Тур де Ски» тактическиГлава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в масс-старте лыжной многодневки «Тур де Ски». Второе место у норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо (+4,0 секунды).Обзор спортивных событий от 27.12.2019«Последний Император» вновь в Японии. 29-го декабря легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко сразится с другим звёздным ветераном смешанных единоборств из США Куинтоном Джексоном.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаИван Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев продолжит карьеру в "Рубине", который недавно возглавил Леонид Слуцкий. О трансфере футболиста сообщила пресс-служба краснодарского клуба.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Слепов выиграл индивидуальную гонку по биатлону на «Ижевской винтовке»Биатлонист Алексей Слепов одержал победу в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке".реклама