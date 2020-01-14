ФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимой

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Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» своих давних соперников «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:2. Артемий Панарин набрал пять баллов за результативность и был признан наиболее ценным игроком матча.«Амур» – «Ак Барс». Вячеслав Ушенин подрался с ГлуховымВ матче чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» (2:3 Б) произошла драка. На 4-й минуте овертайма нападающий казанского клуба Михаил Глухов подрался с форвардом Вячеславом Ушениным.Бэкстрем подписал с «Вашингтоном» новый пятилетний контракт на 46 млн долларовНападающий Никлас Бэкстрем подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтоном». По новому соглашению 32-летний форвард заработает 46 млн долларов со среднегодовой зарплатой в 9,2 млн долларов.Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» взяли четыре из пяти лидирующих мест в ралли «Дакар»Ралли впервые проходит в Саудовской Аравии. Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» и укрепил свое место в общем зачете.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи0 : 0ПеруджаИдёт 1-й таймКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул0 : 0КыркларелиспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаАлександр Тихонов: «Мне звонили очень серьезные люди, думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонят»Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что комментатор Дмитрий Губерниев скоро не будет работать на телевидении. «Этому идиоту больше нечего ответить!НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате ЕвропыМужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34). Игра прошла под диктовку исландцев.рекламаВалерий Карпин: Погасили задолженности, сейчас всё в шоколадеГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о финансовой ситуации в клубе. Осенью стало известно, что южане испытывают серьезные финансовые проблемы.