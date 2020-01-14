ФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимой

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимойКарпин – о несостоявшихся трансферах «Спартака»: Салах и Астори не захотели ехать в РоссиюМакгрегор рассказал, как пьянствовал перед боем с НурмагомедовымАлександр Тихонов: «Мне звонили очень серьезные люди, думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонят»Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате ЕвропыФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимойПрезидент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью пресс-службе клуба рассказал, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно продавать ведущих игроков. – Команда — это не группа отдельных игроков.рекламаОвечкин забросил две шайбы в ворота «Каролины»В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:0 обыграл "Каролину Хэррикейнз". Обе шайбы забросил Александр Овечкин.«Барселона» выбрала опытЗнаменитый футбольный клуб возглавил Кике Сетьен Главным тренером «Барселоны» стал испанец Кике Сетьен, сменивший на этом посту Эрнесто Вальверде.«Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл «Амур»"Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Амур" (3:2б). Хозяева льда открыли счет уже на 3-й минуте встречи, точный бросок удался Руденкову.«Барселона» возглавила Money LeagueОна стала первым клубом с доходами за сезон более €800 млн «Барселона» впервые возглавила Deloitte Football Money League — рейтинг, в котором футбольные клубы ранжируются в зависимости от полученных ими за сезон доходов.Карпин: никто не душил Дзюбу в «Спартаке», он проигрывал конкуренциюГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему под его руководством нападающий Артем Дзюба мало играл в "Спартаке".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаЛарссон отказался от отпуска ради «Спартака»«Спартак» вышел на первую тренировку в рамках сбора в Абу-Даби (ОАЭ). Занятие проходит на главной арене комплекса Zayed Sports City.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Дым на Australian Open помешал теннисисткам доиграть матч квалификацииВ Австралии стартовали квалификационные матчи теннисного турнира Australian Open. Один из них не был доигран из-за дыма от лесных пожаров, которые в эти дни бушуют в стране.0:59реклама