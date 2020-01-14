ФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимой

27 игроков, включая Кокорина и Малкома, улетели на первый сбор «Зенита» в Катар

Игроки и тренеры петербургского «Зенита» в понедельник, 13 января, отправились на первый в этом году межсезонный сбор в Доху. Он продлится до 25 января. Участие в тренировках принимают 27 игроков.