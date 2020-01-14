ФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимой

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимой«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю ОвечкинаВ Лас-Вегасе рассказали об особенностях тренировок МакгрегораАлександр Тихонов — о Губерниеве: этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Думаю, его скоро аккуратненько выгонятСтали известны гонорары Загитовой в ледовых шоуФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимойПрезидент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью пресс-службе клуба рассказал, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно продавать ведущих игроков. – Команда — это не группа отдельных игроков.реклама«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» своих давних соперников «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:2. Артемий Панарин набрал пять баллов за результативность и был признан наиболее ценным игроком матча.«Барселона» уведомила Вальверде о его отставкеНаставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде близок к увольнению из клуба.27 игроков, включая Кокорина и Малкома, улетели на первый сбор «Зенита» в КатарИгроки и тренеры петербургского «Зенита» в понедельник, 13 января, отправились на первый в этом году межсезонный сбор в Доху. Он продлится до 25 января. Участие в тренировках принимают 27 игроков.Шишкарев о поражении России от Исландии: «Совершенно безвольная, бездарная, безэмоциональная и безответственная игра»Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал поражение сборной России на чемпионате Европы в матче с Исландией (34:23).Deloitte определила рекордсмена по доходам среди футбольных клубов ЕвропыКаталонская «Барселона» возглавила рейтинг футбольных европейских топ-клубов с самыми высокими доходами по версии Deloitte, сообщается на сайте международной консалтинговой компании.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаУайлдер: «Я первый в своем роде. Людям просто нужно это признать»Чемпион супертяжелого веса по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) высказался о своем будущем сопернике британце Тайсоне Фьюри (29-0-1, 20 КО), а также прокомментировал решение «Цыганского короля» тренироваться вместе с чемпионом WBC, WBO и WBA Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир ЦСКА отправился на зимние сборы в ИспаниюФутболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».реклама