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Хованцев рассказал, что ждет Малышко после исключения из состава сборной России

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о единственной возможности для Дмитрия Малышко вернуться в состав команды. — Решением правления СБР Малышко не включен в состав на Кубок мира.

РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабря

Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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Начало в 07:30
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Главные события года в хоккее: успех ЦСКА, рекорды Кучерова и Овечкина

Первый Кубок Гагарина, выигранный московским ЦСКА, индивидуальные рекорды Никиты Кучерова и Александра Овечкина в НХЛ, а также смена главного тренера сборной России вошли в десятку главных событий 2019 года в мире хоккея.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
Яндекс.Эфир
02:36:25
Сан-Хосе — Вегас
Яндекс.Эфир
02:41:00
Даллас — Калгари
Яндекс.Эфир
02:34:30
Детройт — Аризона
Яндекс.Эфир
02:46:10
Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:37:00
Сан-Хосе — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:15
Ванкувер — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:33:45
Колорадо — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:47:45
Бостон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:44:55
Эдмонтон — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:05
Торонто — Детройт
Яндекс.Эфир
02:44:20
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:39:25
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:58:15
Оттава — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:41:45
Каролина — Флорида
Яндекс.Эфир
02:33:25
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:39:00
Баффало — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:34:05
Эдмонтон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:34:50
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:55
Нью-Джерси — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:30
Флорида — Даллас
Яндекс.Эфир
02:47:00
Ванкувер — Вегас
Яндекс.Эфир
02:46:40
Аризона — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:51:05
Калгари — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:00
Колорадо — Каролина
Яндекс.Эфир
02:32:45
Виннипег — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:48:45
Оттава — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:00
Филадельфия — Баффало
Яндекс.Эфир
02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:13
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир