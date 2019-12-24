Главные события года в хоккее: успех ЦСКА, рекорды Кучерова и Овечкина

Первый Кубок Гагарина, выигранный московским ЦСКА, индивидуальные рекорды Никиты Кучерова и Александра Овечкина в НХЛ, а также смена главного тренера сборной России вошли в десятку главных событий 2019 года в мире хоккея.