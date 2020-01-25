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Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
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Конкурент Дзюбы за место в составе сборной России стал игроком «Динамо»

Российский футболист Николай Комличенко, которого ряд сми называл одним из самых перспективных нападающих России и конкурентом Артема Дзюбы за место в составе национальной сборной, стал игроком московского футбольного клуба «Динамо».

«Зенит» уступил «Зальцбургу» в контрольном матче на сборе в Катаре

Петербургский клуб «Зенит» потерпел поражение в заключительном матче против австрийского «Зальцбурга» на сборах в Катаре, сообщает Р-Спорт. Субботняя игра состояла из трех таймов по 40 минут каждый.
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