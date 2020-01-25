НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
реклама
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Севилья
0 : 0
Гранада
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Валенсия
2 : 0
Барселона
Завершён
Еще 1
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
2 : 0
Аугсбург
Завершён
Чемпионат Германии
Вольфсбург
1 : 2
Герта
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
Торино
0 : 0
Аталанта
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Сент-Этьен
2 : 1
Ним Олимпик
Идёт 2-й тайм
Еще 5
Весь футбол
реклама

Вратарь «Салавата» отразил буллит и начал праздновать победу. В итоге шайба залетела в ворота, а выиграл «Ак Барс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» – 3:2 Б. В серии послематчевых буллитов нападающий казанцев Станислав Галиев исполнял последний бросок основной серии при счете 0:1.
реклама