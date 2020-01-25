Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Отдохнувший Месси поможет «Барсе»: прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона»

Валенсия неудачно съездила в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании, а затем отхватила от Мальорки (1:4) если бы не победа над Эйбаром перед этим, начало года вышло бы совсем неудачным.