Навка о споре Тутберидзе и Плющенко: Не хочу комментировать передряги

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что не хочет комментировать скандал, возникший между Евгением Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе после объявления Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру.