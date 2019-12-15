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«Не обтекать же»: оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе. Она заявила, что Евгений Плющенко попытался переманить к себе ее поспитанницу Алину Загитову.
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