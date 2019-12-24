НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБелорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКА«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч в ДавосеКадыров бросил вызов Александру Емельяненко. Раньше он называл его новым императором и даже бил на спаррингеКХЛ. ЦСКА победил «Магнитку»Первый канал показал передачу с Донцовой вместо трансляции лыжных гонокБелорусский футболист Илья Шкурин перешел в ЦСКАБелорусский футболист Илья Шкурин перешел в московский ЦСКА, сообщила «Свободная пресса». Нападающий, выступавший за «Энергетик-БГУ» примерил на себя красно-синюю форму.рекламаДмитрий Васильев — о составе сборной на январские этапы КМ: «Малышко выбросили из состава, как Бабикова. Такого нет нигде»Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира.Денисенко и Подколзин вошли в состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккеюТАСС, 25 декабря. Нападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко и форвард петербургского СКА Василий Подколзин вошли в окончательный состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) на чемпионат мира по хоккею.Агент Смолова признался, что его клиент мог перейти в «Манчестер Юнайтед»Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед» в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину.Появилось видео потасовки с участием Овечкина в матче с «Бостоном» в НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в штате Массачусетс, завершилась победой хозяев со счетом 7:3.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаАлена Косторная все же выступит на чемпионате РоссииТри ведущих фигуристки группы Этери Тутберидзе – Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова – прилетели в Красноярск, где состоится чемпионат России. Об этом сообщает ТАСС.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир