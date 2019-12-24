Денисенко и Подколзин вошли в состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 25 декабря. Нападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко и форвард петербургского СКА Василий Подколзин вошли в окончательный состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) на чемпионат мира по хоккею.