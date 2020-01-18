Овечкин отомстил за разбитое в кровь лицо. Бомбанул хет-триком и вернулся в гонку за «Ришаром»!
Суперматч капитана «Вашингтона». НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Овечкин — 29 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 15:17 — 1:0. Овечкин — 30 (Бэкстрем), 19:08 — 2:0. Хагелин — 2 (Эллер, Паник), 20:16 — 3:0. Симмондс — 5 (Хишир, Батчер), 21:08 — 3:1. Коулман — 19 (мен., Зэйджак), 43:34 — 3:2. Врана — 21, 46:42 — 4:2. Овечкин — 31 (Уилсон, Карлсон), 55:42 — 5:2. Вратари: Самсонов — Доминге (Шнайдер, 20:00).