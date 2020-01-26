НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин не поедет на сбор вместе с «Сочи»«Для нас это будет уроком». Пападакис и Сизерон прокомментировали поражение от российского дуэта на ЧЕ9 мая Немков проведет титульный бой с Бэйдером«Я был рождён играть по-русски». Коби Брайант и хоккей были ближе, чем кажетсяГендиректор «Ахмата»: нет никакого конфликта между РПЛ и РФС. Мы все делаем одно делоКокорин не поедет на сбор вместе с «Сочи»Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не поедет на тренировочный сбор вместе с «Сочи». «Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет.рекламаВавринка был бодрее Медведева и преподал мастер-класс, как побеждать в пяти сетахПятая ракетка мира выбывает с турнира.«Проиграли – утритесь!»: Германия недовольна победой российских фигуристок на ЧЕРоссиянки в женском одиночном катании заняли весь пьедестал европейского чемпионата этого года. Такого не бывало уже очень давно.Братья Березуцкие вернулись в ЦСКАБывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения игровой карьеры.Глава СБР не считает антирекорд российских биатлонистов провальнымДрачев заявил, что причина проблем ясна, и нужно постараться исправить ситуацию до начала чемпионата мира.Брагин продлил контракт с ФХР до февраля 2022 годаГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин продлил контракт с ФХР, сообщает официальный сайт организации. Срок нового соглашения рассчитан до февраля 2022 года.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорМатч перенесенКубок Англии1/16 ФиналаБорнмут— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)— : —Риу АвеНачало в 13:45Чемпионат ПортугалииСпортинг— : —МаритимуНачало в 16:00Чемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболреклама