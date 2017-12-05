Кокорин не поедет на сбор вместе с «Сочи»

Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не поедет на тренировочный сбор вместе с «Сочи». «Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет.