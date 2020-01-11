Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов действительно поедет на сбор с казанской командой, а также объяснил, почему клуб решил рассмотреть его кандидатуру.