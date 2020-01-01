НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Тоттенхэм» не может победить уже в четырёх матчах АПЛПоломка палки и жуткий снегопад не помешали Большунову разнести соперников в гонке на 15 кмШубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»Фигурист отцепил партнершу во время проката и вывел пару в лидерыБоец UFC Диас обвинил Макгрегора и Серроне в постановочном поединке«Тоттенхэм» не может победить уже в четырёх матчах АПЛВ матче 23-го тура АПЛ «Уотфорд» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Этот матч стал для «шпор» четвёртым кряду, в котором они не могут победить.рекламаПобить за 40 секунд: видео яркой победы Макгрегора над СерронеИрландский боец Конор Макгрегор одержал уверенную победу над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246, который проходил в Лас-Вегасе.Овечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:4. Героем встречи стал россиянин Александр Овечкин, форвард второй раз подряд забил три шайбы.Экхофф настолько всех сделала в пасьюте, что даже смогла финишировать с флагомТирил выиграла все гонки в Рупольдинге.Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Мальоркой»«Валенсия» встретится с «Мальоркой» в 20-м туре чемпионата Испании. В стартовый состав «летучих мышей» попал полузащитник сборной России Денис Черышев.Президент украинского клуба, уволивший футболиста за посещение России: у нас патриотичная команда и эта ситуация неприемлемаПрезидент украинского клуба «Агробизнес» Олег Собуцкий рассказал, почему принял решение расторгнуть контракт с футболистом Игорем Сикорским.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 11:30Чемпионат ИспанииБетис0 : 0Реал СосьедадИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал— : —ЭспаньолНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииГерта— : —БаварияНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —БайерНачало в 12:00Весь футболрекламаСборная Франции победила в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, Россия — четвёртаяСборная Франции по биатлону одержала победу в эстафете на 4 x 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Французы финишировали за 1 час 16 минут и 20,3 секунды.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир