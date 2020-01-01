«Тоттенхэм» не может победить уже в четырёх матчах АПЛ

В матче 23-го тура АПЛ «Уотфорд» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). Этот матч стал для «шпор» четвёртым кряду, в котором они не могут победить.