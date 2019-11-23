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Рекомендации WADA по отстранению РФ не затронут Евро-2020

Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказал, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020, потому риска отстранения от соревнований для сборной России нет, сообщает РИА новости.
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МОК заявил, что ОКР не участвовал в манипуляциях с базой данных

В отчете комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию (CRC WADA) указывается, что Олимпийский комитет России (ОКР), его члены и отдельные представители спортивного движения в стране не имеют отношения к манипуляциям с данными московской лаборатории до их передачи в агентство, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

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Россияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мира

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут выступать на чемпионата мира и Кубках мира под своим флагом.

НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес – Виннипег
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Эдмонтон – Ванкувер
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Колорадо – Чикаго
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Сент-Луис – Питтсбург
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Аризона – Сан-Хосе
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Торонто – Баффало
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Тампа-Бэй – Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
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Флорида – Нэшвилл
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Детройт – Вашингтон
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Калгари – Оттава
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Монреаль – Филадельфия
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Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас — Сент-Луис
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Каролина — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Коламбус — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Колорадо
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Баффало – Торонто
Яндекс.Эфир
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:49:50
Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:48:20
Питтсбург — Калгари. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:39:22
Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:55
Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:48:00
Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:45
Коламбус — Оттава. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:51:40
Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
02:33:55
Детройт — Каролина. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:15
Флорида — Баффало. 25.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:10
Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:37:40
Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:40:18
Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
03:02:26
Даллас — Чикаго. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:54:15
Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
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02:44:31
Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:40:04
Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:51:37
Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:52:18
Колорадо — Торонто. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:45
Каролина — Флорида. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:54:39
Бостон — Миннесота. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:43:58
Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:52:08
Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:57:24
Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:33
Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:44:45
Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
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