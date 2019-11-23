Рекомендации WADA по отстранению РФ не затронут Евро-2020

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Мяч был забит на 42-й минуте.МОК заявил, что ОКР не участвовал в манипуляциях с базой данныхВ отчете комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию (CRC WADA) указывается, что Олимпийский комитет России (ОКР), его члены и отдельные представители спортивного движения в стране не имеют отношения к манипуляциям с данными московской лаборатории до их передачи в агентство, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Международного олимпийского комитета.Панарин выложил провокационное фото с упавшим на лед ПутинымРоссийский хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин разместил в своем инстаграме несколько смешных коллажей со своим участием.The Outlanders: изменения в игре, часть третьяВ третьей части рассмотрим изменения героев после выхода обновления The Outlanders в Dota 2. 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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапЗенит2 : 0ЛионЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапВаленсия2 : 2ЧелсиЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапГенк1 : 4Ред Булл ЗальцбургЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапЛиверпуль1 : 1НаполиЗавершёнЕще 4Чемпионшип АнглииШеффилд Уэнсдей1 : 1БирмингемЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн1 : 0БрентфордЗавершёнЕще 4Чемпионат КитаяШаньдун Лунэн3 : 1Тяньцзинь ТедаЗавершёнЧемпионат КитаяГуанчжоу Фули1 : 4Бэйцзин ГоаньЗавершёнЕще 6Весь футболрекламаРоссияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мираЗаместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что российские спортсмены смогут выступать на чемпионата мира и Кубках мира под своим флагом.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес – Виннипег Яндекс.Эфир Эдмонтон – Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо – Чикаго Яндекс.Эфир Сент-Луис – Питтсбург Яндекс.Эфир Аризона – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Торонто – Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй – Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Яндекс.Эфир Флорида – Нэшвилл Яндекс.Эфир Детройт – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Оттава Яндекс.Эфир Монреаль – Филадельфия Яндекс.Эфир Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Каролина — Нэшвилл Яндекс.Эфир Коламбус — Питтсбург Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Филадельфия — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Баффало – Торонто Яндекс.Эфир Анахайм — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Оттава Яндекс.Эфир Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сан-Хосе – Виннипег Яндекс.Эфир Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Колорадо — Эдмонтон Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Нэшвилл — Вегас Яндекс.Эфир Вашингтон — Флорида Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сент-Луис Яндекс.Эфир Детройт — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир Питтсбург — Ванкувер Яндекс.Эфир Коламбус — Филадельфия Яндекс.Эфир Баффало — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:45Чикаго — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:55Нью-Джерси — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:24Монреаль — Бостон Яндекс.Эфир 02:42:08Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:35:25Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:49:50Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:20Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:22Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:48:00Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:45Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:40Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:33:55Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:38:15Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:10Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:37:40Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:18Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 03:02:26Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:15Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:31Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:40:04Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:51:37Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:18Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:45Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:54:39Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:43:58Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир Тарасова о ситуации с WADA: Жаль спортсменов, это не должно их касатьсяЗаслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала потенциальные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российскому спорту.реклама