Рекомендации WADA по отстранению РФ не затронут Евро-2020

В третьей части рассмотрим изменения героев после выхода обновления The Outlanders в Dota 2. ABADDON - Mist Coil: от урона по себе больше нельзя умереть - Curse of Avernus: замедление от чар уменьшено с 30/40/50/60% до 15/30/45/60% ALCHEMIST - Талант 25 уровня: восстановление здоровья от Chemical Rage увеличено с 30 до 50 - Талант 25 уровня: «–0,15 сек. от интервала атак у Chemical Rage» заменено на «+60 к скорости передвижения от Chemical Rage» ANCIENT APPARITION - ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКИПЕТРА - Ice Blast: теперь урон проходит сквозь невосприимчивость к магии (в связи с изменениями этой механики) - Переработано улучшение от Aghanim's Scepter.