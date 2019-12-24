3204 зрителя посетили матч «Барыс» – «Динамо» Москва. Меньше на «Барыс Арене» было только один раз

«Барыс» на домашнем льду проиграл московскому «Динамо» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Посещаемость игры составила 3204 человека. Меньше зрителей на «Барыс Арену» приходили только один раз.