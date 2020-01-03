НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛэмпард хочет видеть Алабу в «Челси»Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардомРоссия заплатит WADA почти миллион долларов«Тур де Ски» — 2020: расписание на 5 январяШведский хоккеист назвал голы сборной России в полуфинале МЧМ «лажей»Лэмпард хочет видеть Алабу в «Челси»Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Mirror, интерес к 27-летнему австрийцу проявляет «Челси».рекламаОпределился соперник России в финале МЧМ по хоккеюМолодежная сборная Канады выиграла со счетом 5:0 у сборной Финляндии. Молодежная сборная Канады разгромила национальную команду Финляндии со счетом 5:0 в полуфинале МЧМ по хоккею в чешском Остраве.Российский лыжник Легков выиграл «Тур де Ски» для любителейОлимпийский чемпион Александр Легков выиграл "Тур де Ски" для любителей. В масс-старте в гору он опередил итальянского спортсмена на 29 секунд. Третье место занял российский тренер Сергей Турышев.Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМСборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука. Об этом сообщает официальный сайт команды.АТР Cup. Карен Хачанов принёс сборной России первое очко в матче с командой СШАРоссийский теннисист Карен Хачанов вывел вперёд национальную сборную в противостоянии с командой США на групповом этапе АТР Cup.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 1ЛациоИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Ларионов о финале МЧМ: «Будет гостевая игра, трибуны будут поддерживать канадцев»Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался в преддверии финального МЧМ-2020 с канадцами. «Россия и Канада ни разу не обыгрывали друг друга дважды в течение одного чемпионата мира?рекламаФанаты «Мальме» подпилили ноги и повалили памятник ИбрагимовичуФанаты шведского футбольного клуба "Мальме" свалили памятник бывшему капитану сборной страны Златану Ибрагимовичу у домашнего стадиона команды, сообщает Aftonbladet.