НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛэмпард хочет видеть Алабу в «Челси»Игрок сборной Швеции недоволен поведением российских хоккеистовБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»«Металлург» – «Сибирь». Во втором периоде подрались Тимкин и МакаровЛэмпард хочет видеть Алабу в «Челси»Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Mirror, интерес к 27-летнему австрийцу проявляет «Челси».реклама«Я бы не пожал руку человеку, который принимал допинг». Сезон охоты за золотом Александра БольшуноваПримечание от редакции: вы в блоге Time tо Play. Здесь выходят интервью с героями сборной России по лыжным гонкам. Новый материал – монолог лучшего лыжника планеты на этот момент Александра Большунова.Канадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.Фазель заявил о согласии WADA провести молодежный ЧМ по хоккею в РоссииПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в 2023 году молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).Сборная России по теннису повела в матче против США на ATP Cup17-я ракетка мира Карен Хачанов вывел сборную России вперед в матче группового этапа ATP Cup против США. Встреча прошла в австралийском Перте.Сборная Германии разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМСборная Германии победила Казахстан (6:0, 2-1 в серии) в матче утешительного раунда МЧМ-2020. Немецкая команда победила в серии до двух побед и продолжит выступать в элитном дивизионе турнира.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес1 : 0БетисИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс4 : 1СуонсиИдёт 2-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион1 : 4Нортгемптон ТаунИдёт 2-й таймЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаТрелиссак1 : 1МарсельИдёт 2-й тайм доп. времениЕще 12Весь футболреклама«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»Стефан Петерансель побеждал на «Дакаре» рекордные 13 раз. В этом году 54-летний француз вновь стартовал в ралли-марафоне.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Деннис Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.реклама