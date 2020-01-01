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«Я бы не пожал руку человеку, который принимал допинг». Сезон охоты за золотом Александра Большунова

Примечание от редакции: вы в блоге Time tо Play. Здесь выходят интервью с героями сборной России по лыжным гонкам. Новый материал – монолог лучшего лыжника планеты на этот момент Александра Большунова.

Фазель заявил о согласии WADA провести молодежный ЧМ по хоккею в России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в 2023 году молодежный чемпионат мира пройдет в Омске и Новосибирске, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
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Питтсбург — Флорида
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
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