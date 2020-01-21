Футбольные клубы России за год потратили более $285 млн на новых игроков

Российские футбольные клубы в 2019 году потратили на новых игроков более 285 миллионов долларов. Это больше, чем во многих мировых чемпионатах. Траты были серьезнее только в шести странах.