Российские спортсмены в массовом порядке присоединяются к процессу против WADA

Российские спортсмены в массовом порядке присоединяются к процессу против WADA Формат главного для мирового спорта процесса года, который пройдет в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) и определит справедливость санкций, примененных по отношению к России Всемирным антидопинговым агентством (WADA), может стать гораздо крупнее из-за возможного участия в нем в качестве третьих лиц целого ряда отечественных спортивных федераций и атлетов, уже объявивших о таком намерении.