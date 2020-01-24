НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛРоссийские ватерполистки получили путевку на Олимпиаду-2020Медведев вышел в третий круг Australian Open10 млн для Овечкина. Руководство «Вашингтона» готовит кошелек для легенды«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.рекламаФигурист Алиев стал чемпионом Европы, у Даниеляна сереброПобедой россиянина Дмитрия Алиева завершился в австрийском Граце чемпионат Европы по фигурному катанию среди мужчин-одиночников.Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.Перед игрой с «Ак Барсом» уфимский «Салават Юлаев» размялся на «Адмирале»Кубок Гагарина — главный трофей российского хоккея — в этом сезоне пока далек от уфимского «Салавата Юлаева».СМИ: «Динамо» договорилось о трансфере КомличенкоНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко перейдет в «Динамо».Матч продолжается! Горячкина выиграла 12-ю партию и добилась тай-брейкаПоследняя встреча турнира за звание чемпионки мира по шахматам только что завершилась во Владивостоке убедительной победой Александры Горячкиной.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ЛиверпульЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаТранмир Роверс2 : 1УотфордЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаМирандес2 : 1СельтаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭбро0 : 1ЛеганесЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано2 : 24 : 2 ПБетисПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаБадахос3 : 1ЭйбарЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор2 : 02 : 4 ПТрабзонспорПобеда по пенальтиЕще 1Весь футболрекламаЛига ACA назначила Емельяненко и Исмаилову открытую пресс-конференцию7 февраля в Москве пройдет пресс-конференция, посвященная бою Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, сообщает пресс-служба лиги ACA.