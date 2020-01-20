«Лизетт Туктамышевуа?» Известный канадский журналист предложил натурализовать русскую чемпионку мира

Известный канадский журналист Филип Херш так разочарован уровнем местного женского фигурного катания, что пошутил на тему того, что российские спорсменки могли бы быть заинтересованы в получении канадского гражданства — в силу низкого уровня конкуренции россиянки, по мнению Херша, без проблем побеждали бы на чемпионате Канады.