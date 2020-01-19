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Играть за южный футбольный клуб скандальному спортсмену предстоит до конца нынешнего сезона.Шарапова потерпела поражение на старте Australian OpenРоссийская теннисистка Мария Шарапова проиграла хорватке Донне Векич в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open. Об этом сообщает RT.Анфиса Резцова: «И лыжи у нас не едут, и шлифовальной машинки нет, и погода мешает. Какие-то отговорки»Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов на Кубке мира. «Большая часть сезона прошла, но каких-то выводов я не видела.СМИ: ЦСКА готов заплатить за нападающего «Жилины» 6 миллионов евроЦСКА в зимнее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика. Руководство армейцев готово заплатить за 20-летнего форварда 6 миллионов евро.«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком, который устроил ДТП в НижнекамскеХоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с капитаном команды Степаном Захарчуком. Причиной стало его участие в резонансном ДТП 19 января.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор— : —ИстанбулНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаДмитрий Губерниев: «У меня возникает вопрос: наши спортсмены – халявщики? Когда Логинов пропускал месячный сбор, он тренировался?»Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлениях российских биатлонистов в текущем сезоне. «Мне очень досадно, что Александр Логинов никак не может себя реализовать в контактных гонках.НХЛ. 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Канадский журналист предложил Туктамышевой сменить спортивное гражданствоПопулярный спортивный журналист Филип Херш заявил, что российские фигуристки могли бы сменить спортивное гражданство на канадское. В качестве примера он привел Елизавету Туктамышеву.реклама