Дмитрий Губерниев: «У меня возникает вопрос: наши спортсмены – халявщики? Когда Логинов пропускал месячный сбор, он тренировался?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлениях российских биатлонистов в текущем сезоне. «Мне очень досадно, что Александр Логинов никак не может себя реализовать в контактных гонках.