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Малком рассказал, как пережил процесс восстановления после травмы

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о том, как чувствует себя после затянувшегося процесса восстановления от травмы. «Лучше ощущать себя невозможно, все прекрасно!
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Ямальская шахматистка и китаянка Цзюнь Вэньцзюнь играют решающие партии

Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина – на финишной прямой в борьбе за звание чемпионки мира по шахматам. Сегодня в матче с китаянкой Цзюнь Вэньцзюнь наша землячка играет решающие партии.
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