Футболисты «Барселоны» не одобряют нововведения Сетьена

Игроки не понимают, почему изменилось построение команды. Футболисты «Барселоны» не разделяют задумки тренера Энрике Сетьена, который недавно возглавил команду. Об этом передает Sport.es.