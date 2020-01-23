Смешанные эстафеты в Поклюке: когда трансляция Кубка мира по биатлону

Фото:instagram.com/guberniev_dmitry/ Сегодня в Поклюке пройдут две смешанные эстафеты - одиночная (1+1) и двойная (2+2), правила такие же, как и для обычных эстафет (по 3 доп. патрона на огневых рубежах).