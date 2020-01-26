Российские биатлонисты 25 гонок не могут попасть на подиум Кубка мира. Это повторение антирекорда

Российские биатлонисты 25 гонок не могут попасть на подиум Кубка мира. Серия началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.